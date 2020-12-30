新冠肺炎：洩漏涉疫人士個人資料　逾1500人受罰

內媒周三（30日）報道，自新冠疫情以來，部分涉疫人士個人資料被洩漏，公安機關就相關案件處罰逾1,500名違法人員。

報道指，今年以來，全國公安機關深入推進「淨網2020」專項行動，警方行動針對利用「暗網」侵犯公民個人信息、買賣人臉識別數據等犯罪活動。截至上周日（20日），全國共偵辦逾3,100宗侵犯公民個人信息刑事案件，抓獲9,700名疑犯。

在警方破獲的案件當中，包括安徽滁州公安機關搗破一個大量販賣中小學生信息的犯罪團夥，抓獲某教育機構5名疑犯。遼寧葫蘆島公安機關查獲一個團夥，涉嫌勾結當地市場監管局內部人員，非法獲取公民個人信息辦理營業執照，並向製售假冒偽劣產品、電訊網絡詐騙等犯罪分子出售；當局逮獲5名疑犯，扣押400多套工商執照。江蘇鎮江公安機關摧毀一個販賣公民個人信息的「暗網」論壇，拘捕11人。

廣東廣州公安機關剷除一個通過破解人臉識別技術，為詐騙、跑分等違法犯罪活動提供網絡帳號的犯罪鏈條，拘獲26名疑犯，搗毀4家人臉識別非法破解工作室，關閉3個販賣公民個人信息非法網站。山東煙台公安機關打掉一個製作貸款手機App非法獲取公民手機通訊錄、短訊、通話紀錄等信息並出售的公司化營運犯罪團夥，逮獲8名疑犯，查獲100萬多條利用手機App非法獲取的公民個人信息。