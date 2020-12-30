山東艦或赴南海演練　若遇艦機挑釁或負責驅離

中國首艘國產航母山東艦抵達海南三亞航母基地剛一周之際，三亞海事局周一（28日）發布3個航行警告，指解放軍翌日上午8時起連續10天在海南島西南部、南部、東南部海域展開軍事訓練。軍事專家指，今次軍演不排除是以山東艦為核心的海上編隊訓練。廣東海事局消息亦指，解放軍周一至周五（1月1日）在南海展開軍事訓練，禁止無關船舶進入。

內媒引述軍事專家分析指，三亞海事局禁航的3個位置位於西沙群島西北海域，不排除是以航母為核心的海上編隊訓練，內容或包括以編隊防禦為目標的實際使用武器及艦載戰機突擊海上目標的攻擊訓練等。專家指出，山東艦抵達母港停靠補給後展開軍演很正常，任務重且訓練內容多，需不斷加強訓練，以盡快形成完整的戰鬥力和保障力，料主要集中在與其他驅逐艦及護衞艦的協調及艦載機起降等。

專家認為，若在訓練中遇到其他國家的艦機挑釁，山東艦必要時會臨時負起實施驅離的任務，以確保自身訓練的安全，並作為訓練的一部分，因為訓練目的正是加強應對真實對手的作戰能力。專家指出，南海局勢料將日趨緊張，山東艦航母編隊需具備應付複雜局勢的能力。海軍新聞發言人劉文勝海軍大校早前曾表示，海軍山東艦航母編隊要赴南海開展訓練；最新衞星圖片顯示，山東艦已不在港口。