國台辦回顧對台工作　稱重挫台獨勢力遏制外部干預

國台辦周三（30日）舉行例行記者會，總結今年對台工作，形容是「極不平凡的一年」。針對近日有傳大陸可能制訂《國家統一法》，國台辦發言人朱鳳蓮強調，國家統一是大勢所趨，必然實現；大陸將堅決遏制台獨分裂活動，推進兩岸關係和平發展和國家統一。

朱鳳蓮指出，新冠疫情下國際形勢生變、台海局勢嚴峻，兩岸關係受到挑戰。針對島內「台獨」分裂活動和某些外部勢力大打「台灣牌」，大陸採取有效措施，敢於鬥爭，善於鬥爭，重挫「台獨」勢力囂張氣燄，遏制外部勢力干涉。

她又表示，兩岸今年經貿往來穩中有進，今年前11個月，兩岸貿易額達2,356.9億美元（約1.8萬億港元），同比增長13.8%；其中大陸自台進口總額高於對台出口，且均按年增長，顯示台灣經濟發展離不開大陸。她指出，明年大陸將持續擴大兩岸經濟交流合作，支持台胞台企拓展內需市場，參與「一帶一路」建設和國家區域協調發展戰略，幫助台胞台企抓住區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）簽署帶來的機遇。

台灣綠營批評台軍訂閱的報章常引用大陸媒體的報道，擔憂成為大陸滲透的缺口。朱鳳蓮批評，這是「台獨」政客誣衊大陸、挑動兩岸對立，為謀私利的博眼球操作，已經突破道德底線。台文化部長李永得日前表示，擬加強對大陸出版物的審查；朱回應指兩岸出版交流近年取得實質合作，呼籲民進黨當局勿反其道而行之，不斷設置政治障礙，損害台灣出版業界和台灣民眾。

春節將至，台商返台包機受關注。朱表示，大陸將為台商台胞返鄉過年提供積極保障，但需要台灣的配合。她批評民進黨當局仍用「武漢肺炎」污名化稱謂，用心卑劣。針對兩岸已取消「小三通」、大陸暫停民眾赴台自由行，外界關注這些措施何時解除。朱表示，只要民進黨當局承認九二共識，才能解決相關問題。

針對台立法院長游錫堃稱「民法成年年齡下修為18歲是為修憲工程拉開序幕」，朱鳳蓮表示，大陸反對台灣修憲謀獨，呼籲台灣民眾要以實際行動反對和遏制「台獨」分裂活動，以防止災難性後果發生。

台陸委會早前提醒民眾對接種大陸疫苗要審慎，朱回應，民進黨當局不了解大陸疫苗的安全性，卻無端散布疑慮，是不道德的，完全出於政治目的。她提到，大陸新冠疫苗接種計劃優先安排人群包括台灣同胞，待疫苗上市後，會作出安排。

朱又回應台灣近期開放進口含瘦肉精豬肉（又稱萊豬）的爭議，認為民進黨在上台前反對進口含瘦肉精牛肉，上台後卻開放進口萊豬，說明其關注的只是一黨之私，非為民眾利益。此外，台灣擬調整產業對大陸的依賴，朱回應指台灣經濟、安全安定離不開大陸，兩岸互補優勢，才能互利共贏。