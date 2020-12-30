寒流襲台六旬翁猝死　成今年首例

寒流侵襲台灣，彰化縣員林市一名六旬老翁，周三（30日）凌晨被家人發現躺在床上沒有氣息，消防員抵達現場時，發現老翁已明顯死亡。這是台灣今年首宗因寒冷猝死的案件。

台灣周三清晨最低溫出現在桃園市楊梅區，只有9.7℃ ，創入冬以來平地最低溫。台氣象局預計，周三晚上至周四（31日）清晨，中部以北、宜蘭及花蓮氣溫料只有6℃ 、沿海空曠地區將下探至3℃。台氣象專家吳德榮表示，從周二（29日）中午至周三凌晨3時，15小時內台灣北部降溫逾15℃ ，下降速度超越2016年的「霸王級寒流」。

彰化縣消防局凌晨3時許接報指，員林市一名67歲賴姓老翁疑急性心肌梗塞發作昏迷，家屬發現他倒臥床上，經緊急送醫急救，但到院前已心跳停止，搶救後不治。員林宏仁醫院副院長朱建統表示，雖然無法確認該老翁病因與天氣有關，但氣溫變化大，若發現胸悶、冒汗、四肢冰冷，都可能是急性心肌梗塞的先兆。

朱建統提醒，家中有心血管疾病患者、長者及嬰幼兒的民眾，應多加留意，如發現上述人士身體不適，應立即就醫。他又提醒，天氣寒冷最需要注意頸部保暖，因為風會從頸灌入胸腔，令整個皮膚瞬間接觸冷空氣，熱漲冷縮下，較容易產生心肌梗塞，臉部、手腳等部位的保暖也必須做好。

嘉義縣布袋鎮岑海里周三早上7時許亦有一名80歲老婦，被家人發現坐在客廳的椅子上，失去心跳和呼吸。消防局接報派員到場，發現老婦已明顯死亡，沒有送院。家人懷疑，可能是天冷造成老婦身體不適，加上她患有慢性病致死。