審議進口美豬3立委投棄權票　遭民進黨罰款兼停黨權

被罰的民進黨立委包括林淑芬、江永昌和劉建國。

台灣政府宣布明年1月開放含萊克多巴胺（俗稱瘦肉精）的美國豬肉（又稱萊豬）進口，台灣的立法院早前表決通過9項相關行政命令的修正草案。投票期間，民進黨3名立委多次投棄權票，黨團周三（30日）公布處罰結果，對各人罰款3萬元新台幣（約8,400港元），停黨權3年。3名立委均表示，接受並尊重有關決定。

涉事立委林淑芬、劉建國、江永昌與黨團投票意向不一致，多次棄權未投票，被認定為「跑票」。民進黨團紀律小組周二（29日）召開會議表決，周三經黨團會議通過。黨團總召柯建銘表示，上述違規黨團成員除上述處罰外，將按組織規程31條，移送黨中央作為未來參選提名參考。

立法院上周四（24日）召開會議表決萊豬進口相關行政命令。柯建銘表示，沒有一致投票的黨團成員，在會期內失去選擇委員會及擔任幹部的權利；違規嚴重者，黨團內部停權，停權期間沒有任何權利。上述各人將有3日申請覆核期。

黨內另有8人部分投票與黨團不一致，柯建銘表示，各人的情節較輕，多為按錯或上廁所離席等，將要求他們到黨團紀律小組說明原因。