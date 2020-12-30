台收緊陸資審查　限制黨政軍企業赴台投資

台灣的經濟部周三（30日）發布「大陸地區人民來台投資許可辦法」修正後的相關條文，推出3大限縮令，並即日起生效。當中包括採取「逐層認定」的方式審查陸資資格，擴大審查陸資投資行為模式，並限制大陸黨政軍投資企業赴台投資，以進一步防止陸資公司規避審查。

台經濟部投審會今年8月已預告，修正大陸地區人民赴台投資許可辦法的第3條、第4條、第6條及相關解釋令。投審會指出，曾有陸資公司為了規避審查，採取直接或間接方式投資第三地的公司，稀釋持股比例，在現階段會被視為外資。修正相關條文後，將收緊第三地的陸資定義，發布持股30%的計算方式解釋，並修正「具有控制能力」認定標準。

當局舉例指，陸資持股5%的第三地A公司赴台投資B公司，另一陸資持股40%的第三地C公司投資A公司40%，由於兩陸資持股逾30%，因此A公司會被視為陸資。若陸資在第三地設立兩層公司，第一層持股10%、第二層持股60%，再透過第二層公司投資A公司55%，A公司則不會視為陸資。另外，若陸資可操控公司財務、營運及人事方針等，並有權主導董事會或逾半數表決權，亦會被視為陸資。

投審會同時把契約或其他方式控制與併購納為投資模式，若陸資以契約或其他方式控制台灣地區獨資、合夥、有限合夥或非上市、上櫃或興櫃公司，及第三地陸資公司台灣地區非上市、上櫃或興櫃公司營業或財產，必須申請。而在大陸地區黨務、軍事、行政、政治機關或團體所投資的公司或其在第三地投資的公司，亦被限制赴台投資。