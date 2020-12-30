已婚國企高層爆與女下屬開房　自斥不配做人

網傳與劉某出軌女子的職員證和照片。

內地近日流傳一名自稱是已婚的國企高層，在社交媒體自爆與女下屬開房，「沉溺性慾，無法自拔」，又自責「不配做人」。涉事國企主管機關廣西國資委的工作人員其後回應， 當局內部正在調查事件。

一名自稱是廣西投資集團戰略發展部劉姓副總經理的發文截圖，周二（29日）在微信、QQ等多個社交聊天群內流傳。截圖內容顯示，劉自認背着妻兒，每周3次與某人壽公司任職的王姓女子到酒店開房。他自斥「人面獸心，德不配位」，又表示對不起家庭、單位領導。發文附上涉事女下屬的照片和酒店的開房紀錄，以及劉、王二人的聊天紀錄，內容非常露骨。

內媒引述廣西國資委工作人員回應稱，確實有員工發文自認婚內出軌，關於截圖所述事情的真確性，目前集團紀委已經介入調查，具體情況要等調查結果。

公開資料顯示，廣西投資集團有限公司於1988年6月成立，註冊資本41.97億元人民幣（約50.5億港元），是自治區本級國有資本投資公司，前身為廣西建設投資開發公司。該公司現由廣西壯族自治區政府國有資產監督管理委員會（廣西國資委）直接監管。