新冠肺炎：台現英國變種病毒首例　元旦起禁外地人入境

台灣周三（30日）出現首宗英國變種新冠病毒個案，患者為一名日前自英國返台的少年。基於疫情嚴峻，台衞福部長陳時中宣布自明年元旦日起，禁止非台灣公民入境，而台灣民眾居家檢疫每戶僅限一人，不准非檢疫人士同住。

台流行疫情指揮中心表示，周日（27日）自英國倫敦返台的中華航空班機上，一名10多歲的台籍男乘客在機上發病，出現發燒症狀，經採檢後於周一（28日）確診。患者的PCR檢測結果顯示病毒量高，經病毒基因比對，確定為台灣首宗英國變種病毒個案。

陳時中表示，為加強疫情防控力道，自明年1月1日凌晨零時起，除有居留證和特殊情況的外地人，一律暫緩入境。至於台灣民眾自1月15日起，入境時除原有要求提供3日內檢測無感染證明外，居家檢疫措施亦升級，希望大部分人可以住進防疫旅館進行集中檢疫，即使居家檢疫一戶也只能有一人，屋內不能有其他非居家檢疫人士。

陳時中又表示，台灣至今洽購合共近2,000萬劑新冠疫苗，包含向疫苗全球獲取機制（COVAX）訂購約476萬劑，及向英國藥廠阿斯利康（AstraZeneca）訂購1,000萬劑，還有另一家正在洽談中。他預計疫苗最快明年3月供貨，所需冷藏運送系統也已規劃，將讓醫務人員等高風險群體優先接種。