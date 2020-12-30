Jordan告贏喬丹體育　獲賠35萬人民幣

前NBA著名球星Michael Jordan，早年起訴內地運動牌子「喬丹體育」涉嫌侵犯姓名權，案件周三（30日）在上海第二中級人民法院一審宣判。喬丹體育敗訴，賠償對方精神損害撫慰金和訴訟等費用共35萬元人民幣（約42萬港元）；駁回原告其他訴訟請求。

Michael Jordan起訴稱，中國各大媒體對他的中文譯名為「喬丹」，讓公眾對此名字與他建立聯繫和廣為人知，因此享有姓名權。惟涉事公司在產品、商標和商業推廣中使用「喬丹」，對公眾造成誤導，已侵犯原告姓名權，而百仞貿易公司銷售涉事公司的侵權產品，亦被指是共同侵權。

被告兩間公司辯稱，Jordan只是英美國家的一個普通姓氏，原告不可能對普通姓氏的慣常翻譯享有中國法律意義上的姓名權。該公司使用該商標已數十年，原告亦知道，早已過訴訟期限；而百貨公司銷售的產品均通過合法渠道進貨，不構成共同侵權。

法院認為，喬丹體育明知原告具有較高知名度的情況下，仍然擅自選擇「喬丹」做商標，指向性非常明顯，又放任公眾產生混淆。另一公司不構成共同侵權，但日後不得再銷售相關產品。「喬丹體育」需在報紙和網絡上向原告道歉，澄清兩者關係，停止使用相關商標。