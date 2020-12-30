國民黨列台政府10大失政　引入瘦肉精豬肉成民怨之首

國民黨周三（30日）上午召開記者會，公布今年網民在Facebook（Fb）最關注現任總統蔡英文政府10大失政的分析結果，包括新冠疫情引發的「口罩之亂」、「開放萊豬」及打壓言論自由的「中天關台」等。其中「開放萊豬」迄今4個月累積超過3,000萬表情符號，並獲得最多的憤怒表情，成為民怨之首。

該調查針對Fb最受廣泛關注的執政爭議事件進行分析，透過貼文心情數、憤怒數等進行排名。該黨指，「開放萊豬」獲得表情符號的數量雖位居第二，但直逼延續超過半年、排名首位逾3,200萬的「口罩之亂」，反映民眾關心含瘦肉精豬肉（又稱萊豬）已超越口罩問題。開放萊豬亦獲得逾200萬個憤怒表情，顯示網民對政府在無事先溝通下粗暴宣布開放萊豬進口的不滿。

依網民表達「心情符號的總數」排序，首5位中其餘的分別為「中天關台」、「中火生煤爭議」及「台日主權及漁權爭議」。該黨表示，疫情之初爭搶口罩亂象是民眾的切身之痛，儘管當地整體防疫不差，但政府仍有疏漏之處。此外，排名第9的「小明回不了家」顯示政府的入境管制兩套標準，防疫帶有政治考量。國民黨呼籲民進黨切勿輕忽民怨，否則只會離人民愈來愈遠。

台灣政府早前宣布將於明年進口含有瘦肉精的美國豬肉，立法院上周四（24日）通過9項修正草案的行政命令，包括新增豬肉的瘦肉精殘留量。惟外界質疑相關行政命令倉卒通過，而地方和中央在瘦肉精含量方面有出入，牴觸行政命令，引發社會風波。