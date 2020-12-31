中歐達成投資協定　牽動歐美中三方關係

歐盟與中國領導人周三（30日）宣布原則上達成全面投資協定，趕在德國輪任歐盟主席國任期結束前2天及拜登上任美國總統之前定案，協定背後政治意涵牽動未來歐、美、中三方的關係。

歐盟與中國的經貿磋商進行達7年之久，歐盟長期以來希望達成擴大歐盟企業准入中國市場的協定，這目標趕及2020年結束前達成，除了助歐洲企業在中國經商外，也具有高度政治象徵。德國《商報》（Handelsblatt）近日報導，由於德國總理默克爾親自施壓，歐盟最近加緊與中國談判投資協定，目標是在年底前、也就是德國擔任歐盟輪值主席國期間完成談判。

有分析指出，過去數年，歐洲與美國在安全和貿易問題日益緊張，再加上新冠肺炎疫情打擊，德國因此放下疑慮，欲對加強與中國貿易夥伴關係。即使中歐協定目前未能取得中國在禁止強迫勞動方面的堅定承諾，但明年將卸任德國總理的默克爾，也視協定為她任內一項重大政治遺產。

不過，協議達成的時機，也挑起歐美中三方的敏感神經。美國候任總統拜登團隊先前釋出將與盟友合作，在軍事擴張、人權侵犯或不公平貿易等議題上對抗中國，歐盟也表示要重建跨大西洋關係；但歐盟不等拜登上任，就決定在經貿上與中國更加深聯繫，這顯示歐盟更傾藉此取得更多國際影響力。與美國相反，歐盟透過不打貿易戰方式就能簽署協定，除取得經濟利益並在對中經濟地位站穩一席之地外，更展現歐盟多邊合作策略的勝利。

而對中國而言，除了賣個「順水人情」，藉機滿足歐盟領導人展示「開放」市場形象的長期願望之外，另一方面也趁拜登上任前拉攏歐盟，提高未來若歐美欲重新結盟應對中國時的難度。