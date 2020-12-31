捲緋聞失阿里合夥人身份 蔣凡再被中止人才認定

內地電商龍頭淘寶、天貓總裁蔣凡今年較早時因與女網紅傳出緋聞，被形容為韓劇《夫妻的世界》的現實版，最後被取消阿里巴巴合夥人身份。近日，蔣凡再被中止認定為杭州市高層次人才。

相關話題近日登上微博熱搜，有媒體報道稱蔣被投訴不符合「申請人應模範遵守法律法規、道德標準、公序良俗」的要求。記者就此事向杭州市信訪局查詢，工作人員證實確有其事，但不清楚原因。其後，杭州市高層次人才認定平台工作人員向記者稱，蔣凡認定仍未通過，需要再作討論。

杭州智慧人才平台上周三（23日）發公示稱，經審核擬認定蔣凡為C類（經授權企業自主認定C類人才）高層次人才，公示期3天。據《杭州市高層次人才分類目錄（2019年修訂版）》顯示，C類人才為省級領軍人才，其中包括中國500強和中國民營企業500強主要經營管理人才，以及世界500強企業任高管的經營管理人才等。

蔣凡是現任淘寶、天貓、阿里媽媽事業群總裁，天貓法定代表人以及董事長兼總經理，曾經是阿里最年輕合夥人，也一度被視為阿里接班人。今年4月，蔣妻在微博怒斥女網紅張大奕破壞其家庭，更警告對方若再招惹其丈夫。翌日，蔣凡就網絡傳聞帶來的不良影響向公司和同事道歉，並請求阿里對自己展開調查。

同月阿里公布事件調查處理結果，認為蔣在公司重要的崗位上，因個人家庭問題處理不當，引發嚴重輿論危機，給該公司聲譽造成重大影響，因此決定取消其阿里合夥人身份，將其職級降一級，並取消上一財年度所有獎勵。