寒流襲台多地氣溫不足攝氏10度　全台31人疑因天冷猝死

寒流侵襲台灣，台北、基隆、台中、馬祖等地周四（31日）氣溫不足攝氏10度，其中最低氣溫為馬祖僅攝氏6.1度。台媒報道，周三（30日）全台已有31人猝死，其中以台北市10人居冠。不過，部分個案死因未能確定與天冷有關。

寒流發威，除台北外，其他縣市猝死人數分別是新北市6人、桃園市4人、新竹縣1人、苗栗縣1人、彰化縣2人、雲林縣2人、台南市1人、高雄市3人、台東縣1人。台專家指，雖尚不知這些個案的死因是否都與天冷和心血管疾病相關，但隨着氣溫急降，心血管疾病進入發病高峰期，求醫數量大增，提醒民眾做好保暖工作。

台東一名鍾姓8旬老翁，周三上午被妻子發現倒臥床上，怎麼也叫不醒，家人合力抬老翁下樓，報警求助。惟救護人員到場時，老翁已無生命迹象，身體明顯冰冷，被送往台東關山慈濟醫院搶救後不治。醫生稱，老翁過去有心臟病及高血壓病史，疑因天冷而猝死。彰化縣消防局周三發布消息稱，員林市一名67歲男子疑因急性心肌梗塞病發，休克昏迷在床上，最終搶救不治。

台北市消防局指出，自周三凌晨至晚間，到院時無呼吸心跳有11人，但部分個案並非天冷造成，死亡人數僅供參考；新北市消防則說，周三有6人到院前失去呼吸心跳，其中年逾70歲的有4人，皆以內科急病為由送醫，無法確定與低溫有關。