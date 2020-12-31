台立法院三讀通過修正案　防陸船越界採沙最高囚7年

台灣的立法院周三（30日）三讀通過「土石採取法」與「中華民國專屬經濟海域及大陸礁層法」（下稱「專經法」）的修正案，增加未經許可盜採海沙罰則，違者可被判處1年以上、7年以下有期徒刑，並罰款最高1億元（新台幣，下同，約2,800萬港元）。台媒指，此舉是針對大陸船隻頻頻駛入台灣海域盜採沙石。

「專經法」原規定，在台灣經濟海域或大陸礁層，故意損害天然資源、破壞自然生態，最高可判5年有期徒刑、拘役或最高罰金5,000萬元（約1,400萬港元）。修正後的「專經法」規定，未經許可以船舶或其他機械在台灣經濟海域、大陸礁層採取土石，可被判處1年以上、7年以下有期徒刑，並罰款最高1億元；同時，被沒收的船隻可被變賣、廢棄、無償留為公用。

三讀修正通過後的「土石採取法」規定，在台灣的領海、金門、馬祖、南沙地區的「限制、禁止水域」內盜採海沙者，同樣可判處1年以上、7年以下有期徒刑，並罰款1億元。

台海巡署統計，去年共沒收7艘非法越界大陸採沙船；海巡署艦隊分署新北艦、馬祖海巡隊艇亦在今年10月底協同大陸執法船舶，分別在馬祖與福州各自海域進行違法抽沙船取締行動，共驅離2艘大陸漁船及2艘大陸貨輪。今年上半年，海巡署改為採驅離方式執法，但一度出現一支超過30艘的大陸船隊悄悄越過台灣海峽中線，在澎湖附近海域集結，盜採海沙。