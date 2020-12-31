英媒：梵蒂岡非正式駐港使團2修女　一度於河北被捕

英媒周三（30日）發表調查報道，指梵蒂岡在香港非正式外交使團兩名修女，返回河北家鄉期間被捕，之後被軟禁及禁止離境，反映北京欲關閉該使團，並擴大對香港教區的控制。消息又指，香港教區審查天主教正義和平委員會一篇聲明時，刪去關於內地地下主教蘇志民被捕的內容。

報道引述知情的神職人員指，涉事的兩名修女年約40多歲，今年5月返回河北家鄉期間被捕，被關押3周後才獲釋。雖然當局一直沒有正式起訴她們，但把她們軟禁在住所，不得離開內地。另有西方外交人員表示，中國的安全機構近數個月以來，已開始監視兩名修女所屬的使團。

有神職人員表示，內地政府拘捕神父的事件不時出現，拘捕修女卻非常罕見，這反映北京當局希望關閉這個外交使團。有香港教區高層向英媒表示，北京希望擴大對香港教區的控制，並通過中梵雙方在2018年達成、為期兩年的臨時協議，影響下一任香港主教的人選。

英媒向中國外交部查詢有關修女的情況，但對方並沒有回應。被問及當局是否試圖關閉該個非正式外交使團時，外交部稱據他們所知，梵蒂岡在香港未有設立任何官方代表機構。中梵尚未正式建交，該使團被視為教廷對中國的唯一政治哨站，但行事低調，人員和物業沒列入其正式名單，亦不進行官方工作或跟香港官員會面。

報道又引述4名知情人士表示，以天主教香港教區宗座署理湯漢樞機為首的香港教區，審查天主教正義和平委員會一篇今年10月發表、有關中梵關係的聲明，刪去內地地下主教蘇志民的內容。蘇志民獲梵蒂岡認可，是河北保定教區正權主教，但不獲中方認可，曾多次被捕，自1997年失蹤至今。