新冠肺炎：國藥疫苗獲准附條件上市　保護率仍需觀察

國務院聯防聯控機制周四（31日）舉行新聞發布會，公布國藥集團中國生物北京公司的新冠滅活疫苗，已獲得國家藥監局批准附條件上市，惟疫苗的持久性和保護率仍需持續觀察。國家藥監局副局長陳時飛表示，該疫苗已知和潛在的獲益大於潛在風險，達到預設的附條件上市標準。

國藥集團中國生物北京公司周三（30日）公布新冠滅活疫苗3期臨床試驗期中的分析數據，顯示該批疫苗的保護效力為79.34%，達到世界衞生組織（WHO）及國家藥監局相關要求。根據此前美國藥廠輝瑞及德國BioNTech研發的新冠疫苗，保護效力則達95%，國藥集團是次申請上市的疫苗，其有效率遜於輝瑞疫苗。

陳時飛指出，國家藥監局除批准該疫苗附條件上市外，同時督促該公司繼續按計劃開展第3期臨床試驗及其他上市後研究。目前已啟動重點人群疫苗接種工作，符合條件群眾可接種疫苗。國家衞健委副主任、國務院聯防聯控機制科研攻關組研發專班負責人曾益新表示，將為全民免費提供新冠疫苗。

另外，英國早前出現變種新冠病毒，會上有記者問及該病毒是否影響疫苗的效果。科技部表示，科研攻關組召開多次會議，專家認為目前沒有證據證明該變種病毒，會對疫苗的使用效果造成實質性的影響，但專家會持續關注。