陸爭早日與歐簽署協定　台潑冷水：還有漫長過程

中國大陸與歐盟周三（30日）結束長達7年的《中歐投資協定》談判，大陸商務部官網周四（31日）發布消息，以回答記者提問方式表示，這是一項平衡、高水平和互利共贏的協定，雙方下一步將開展文本審核、翻譯等工，力爭早日簽署協定。台外交部則表示，會密切關注協定執行情況，同時加促台歐簽訂「雙邊投資協定」。

大陸商務部條法司負責人表示，協定雙方對制度開放作出承諾的同時，亦保留必要的監管權。雙方既注重合作，更強調投資需有利持續發展。這次協定涉及的領域遠超傳統的雙邊貿易協定，雙方都拿出高水平互惠的市場准入承諾，所有規則也雙向適用。

該負責人稱，發展是為了滿足人民對美好生活的嚮往，近年來國際經貿協定均納入與經貿有關的環保、勞工議題，因此協定對有關問題作出專門規定，促進有利於實現可持續發展目標的投資，冋時處理好吸引投資與保護環境和勞動者權益的關係，並遵守相關國際承諾。

台灣的外交部發言人歐江安周四表示，由於歐盟各界對大陸有關強迫勞動、人權、市場准入、永續發展及知識產權、甚至對大陸的經貿脅迫外交等仍有很多關切及質疑，能否透過此協定讓這些議題獲得合理解決，還需進一步觀察。她認為現在離協定落實還有「漫長的過程」，因為細節仍要進一步商討，定案後會送到個別國家批准並生效。

有關台灣推動與歐盟洽簽「雙邊投資協定」，歐江安指台方透過年內舉行的經貿諮商會議及其他範疇工作小組的雙邊渠道，已就相關議題與歐方交換意見，也獲歐洲議會表達高度支持，未來台外交部將持續配合經濟部，強化洽談，積極促成簽署協定。