新冠肺炎：台累計確診800人　再有一人染英變種病毒

台灣周四（31日）證實再多一人感染英國變種新冠病毒，患者為早前已確診的20多歲台灣青年男子，是繼周三（30日）後當地發現第二宗同類患者。台灣同日新增兩宗境外輸入確診病例，其中一人同樣自英返台，至今當地累計確診人數增至800人。

台灣周三公布自英國返台的十多歲確診少年，身上病毒株經基因定序後，證實為英國變種病毒，是台灣首次發現該病毒，台流行疫情指揮中心隨即通報世界衞生組織。目前該名少年症狀輕微，正在醫院隔離治療中。

至於周四公布的確診青年，指揮中心發言人莊人祥表示，該男子在英國留學，本月22日返台後，同月26日出現發燒、咳嗽、流鼻水症狀。莊指該青年的病毒量較高，但由於返台後一直獨自居家檢疫，因此無接觸者，也無散播病毒到社區的疑慮。莊人祥稱，正聯絡自本月13日起從英國出發入境台灣，或於過去14日曾在英國轉機的旅客，目前所知約有200人左右，當中若有確診者，會進行病毒分析。

另周四新增的境外輸入確診個案，分別從英國和印度返台。前者為70多歲英籍老翁，登機時持3日內檢測無感染報告，入境隔離期間先後出乾咳和喉嚨痛，就醫後確診。莊人祥表示，由於這病例剛發現，稍後會進行檢測，看是否屬英國變種病毒。另一名患者為20多歲印度男子，本月15日赴台經商，同樣持3日內核酸檢測無感染報告登機，惟入境至今無症狀，周三檢疫期滿後，由公司安排至醫院自費採檢後確診。