受賄2.4億人民幣　天水市前副市長判死緩兩年

甘肅省天水市前副市長雷志強涉嫌受賄一案，周四（31日）在慶陽市中級人民法院開庭公開宣判。雷志強因犯受賄罪、巨額財產來源不明罪，涉案金額超過2.41億元（人民幣，下同，約2.9億港元），兩罪併罰判處死緩兩年，沒收個人全部財產，剝奪政治權利終身。

經審理查明，2000年至2017年期間，雷志強在擔任甘肅省天水市副市長、甘肅省農村信用社聯合社理事長時，利用職務便利，在貸款審批、匯票承兌、授信業務、幹部選拔等過程中，為他人及近親屬謀取利益，單獨或夥同其子非法收受他人財物，共計2.41億餘元，惟尚有8,200餘萬元（約9,855萬港元）財產不能說明來源。

法院認為，雷志強身為國家工作人員，利用職務便利多次非法收受財物，為他人謀取利益，其行為構成受賄罪，且數額巨大，給國家和人民利益造成特別重大損失。被告的財產明顯超過合法收入，差額巨大，構成巨額財產來源不明罪。鑑於雷到案後，如實交代辦案機關尚未掌握的犯罪事實，有坦白情節；交代的贓款、贓物去向已查證屬實，部分贓款、贓物已被追回，當庭認罪、悔罪，遂作出上述判決。

判決又指出，在雷志強的死緩期執行期滿後，將依法減為無期徒刑，屆時將終身監禁，不得減刑、假釋。而被查封、扣押的贓款、贓物及孳息，依法沒收上繳國庫，尚未追繳到案的財產繼續追繳。

現年62歲的雷志強曾任甘肅省天水市副市長，2014年起任何甘肅省農村信用社聯合社理事長、黨委書記、紀委書記等職；至2017年4月受查，隨後被開除職務、黨籍及逮捕，至2018年2月被提出公訴。當時內地傳媒曾引述消息人士報道，雷志強的涉案金額除了自己交代的2億多元外，另外還有90億元（約108.1億港元）的帳外資金，其數額巨大連中央也深感震驚，佔2017年天水市全年財政收入約148.4億元（約178.3億港元）的6成。