網紅撰文轟廠方為產量降質量　Tesla：準備提出起訴

美國電動車生產商特斯拉（Tesla）安全爭議不斷。內地網紅「品玩」近日發布一篇名為《特斯拉中國亂象揭蠱第三季》的文章，質疑Tesla「為產量不惜降低質量」，引起各界關注。Tesla官方周三（30日）否認指控，指上海工廠嚴格按照相關法律法規要求生產製造和一致性管理，不存在上述問題，公司已準備對品玩提出起訴。

品玩在文中引述多名Tesla內部人士資料，從「消失的不合格零部件」、「血淚工廠」等方面揭露該公司的種種問題。其中一名負責倉庫和物流的員工，多次發現公司不合格的零件會離奇消失。文中指出，Tesla因節省成本而停用負責物流的SAP系統（Systems Applications and products in data Processing），令倉庫庫存準確性降低，員工便無法追溯有問題的零件去向。

文中又指，零件質素下降，導致上海工廠生產出來的車存在許多問題，質量不斷下降。如按照原有標準，沒有車可通過質量檢測，但廠方僅以降低出廠標準來解決。文章又描述了Tesla為達到產量需求，變成血汗工廠，廠內工人工時大增，休息時間減少，有員工指控公司向他們發放過期麵包，至今年5月，還取消普通員工的股權激勵制度。

Tesla有關負責人稱，文章很多地方邏輯出現問題，指品玩的指控沒有經過仔細推敲，不符合事實。公司副總裁陶琳其後更在微博表示，準備對品玩作出法律行動。