美指摘中國加強軍力建設　華國防部斥為謀優勢製造藉口

美國海軍、海軍陸戰隊和海岸防衞隊早前聯合發布《海上優勢：以綜合全域海軍力量為主導》的戰略報告，指摘中方加強太空、網絡等軍力建設，威脅世界和平與繁榮。國防部新聞局副局長、新聞發言人譚克非周四（31日）在例行記者會回應，批評美方的意圖是為了自身謀求軍事優勢而製造藉口，中方對此堅決反對。

譚表示美方報告刻意渲染國際戰略競爭和所謂「中國軍事威脅」，他強調中國堅持走和平發展道路，始終不渝奉行防禦性國防政策，形容「手裏拿着錘子的人，看甚麼都像釘子」。他批評美方一些人固守過時的冷戰思維和狹隘的零和博弈觀念，臆測他國為威脅，頻繁挑動爭端衝突，衝擊國際體系和國際秩序。中方奉勸他們正視現實、糾正錯誤，「放下手中的錘子，多做一些有利於維護世界和平、促進共同發展的事」。

就今年中美兩軍關係，譚克非指美方在涉及中方核心利益問題上挑釁施壓的錯誤做法，中方均予以堅決回擊。兩軍關係受美方消極言行干擾經歷波折，但保持戰略溝通和風險管控。他重申，中方高度重視兩軍關係，希望新的一年，美方從兩國兩軍關係大局出發，減少對中方的敵意和挑釁，在機制對話、衝突預防等加強合作。

此外，針對英國海軍宣布明年初將派遣伊利沙伯女王號航母前往南海，譚克非認為，南海不應成為大國博弈之海、炮艦橫行之海。中國當前和東盟國家的共同努力下，南海形勢總體穩定，域外國家則跑到南海耀武揚威、挑動事端，才是南海「軍事化」的根本原因。中方將採取必要措施，捍衞國家主權、安全，維護南海地區和平穩定。

譚克非會上又提到與日本自2018年建立海空聯絡機制，至今總體運行良好，在維護東海和平穩定發揮積極作用。目前兩國防務部門經過多輪磋商，已就海空聯絡機制直通電話事宜取得積極進展，有望盡快啟動建設。