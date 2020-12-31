東網直擊：受新冠疫情影響　跨年晚會人潮疏落

台北市今年的跨年暨煙花晚會，周四（31日）在市政府前的市民廣場舉行。受新冠肺炎疫情影響，全場僅限8萬人入內，今年人潮明顯較去年疏落。有參加民眾表示不擔心會受感染，指政府防疫管控有效；亦有人因擔心病毒出現變種等風險，決定今年不參加。

東網記者下午直擊現場。截至下午5時，現場僅有約幾百人坐在廣場前，進場人流疏落。相較往年擠滿進場民眾的廣場，今年人潮明顯減少。一名50多歲林姓民眾受訪時表示，他已連續7、8年參加台北跨年晚會；雖然今年加強檢疫管制，他仍不改習慣到場參加。

林先生認為，由於台政府已限制境外人士入境，現場參加的民眾應以台灣人居多，故不擔心受感染；更提出各縣市的晚會也應照常舉辦，大家不必過分緊張。對於今年晚會須禁止飲食，他認為可群眾聚集感染的風險，更減少晚會結束後的垃圾量，降低清潔人員負擔。

一名遠道從雲林而來22歲楊姓學生則表示，他是第一次到現場參加台北市晚會，以前都是透過電視直播觀看。雖然不幸碰上疫情，但他認為只要大家都遵守防疫規定，全程戴口罩，感染風險應當是十分低。對於場內禁止飲食的安排，他表示已吃完晚餐才進場，所以比較不擔心。

台北市政府觀光傳播局官員陳小姐則表示，今年已設置三處管制點，實施總量管制，現場有24個入口，民眾進場全程佩戴口罩且量体溫，並且採實名制登記方可准許入場；場內已安排工作人員進行勸導，要求民眾配合不要飲食。晚會現場已設8個醫護站，若現場有民眾身体不適可立即處理，希望在防疫上做到滴水不漏。

現場一位張姓工作人員接受東網記者訪問指出，目前約有200多名志願人士協助監督防疫，勸喻民眾全程戴口罩並且不要飲食，如有發現會加以制止並採柔性勸說。若然不果，就會請現場的警務人員處理，針對違規行為處罰或請他離開。

有居住在晚會附近信義區的彭小姐表示，她以往每年去會帶女兒走到廣場看煙花，惟因今年需實名登記方可進場，她們應不會參與。另一方面，她認為台灣自從出現首宗變種新冠肺炎個案後，疫情已變得不可預測，故支持其餘各縣市取消跨年晚會。