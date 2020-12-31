茂名男生向女同學潑硫酸　傳因父車禍亡受刺激

廣東茂名市廣東石油化工學院日前傳出有男學生向女同學頭部潑灑硫酸，致女同學容顏盡毀。該學院黨委宣傳部長黎齊英周四（31日）回應查詢時，僅稱一切以警方通報為準。據內媒報道，行兇的23歲葉姓男學生，是家中獨子，去年父親因車禍去世，或對他造成刺激。

據茂名市茂南區公安局通報稱，周二（28日）下午2時許，廣東石油化工學院西城校區學生葉某榮，因矛盾糾紛，造成同班女同學曾某娟（22歲）、戴某夢（22歲）、蘇某秀（22歲）3人受傷。轄區派出所接報後立即到現場將葉男控制，傷者則送往醫院治療，均無生命危險，案件正在進一步調查。

案發後，網上有自稱曾某娟的弟弟稱其姊遭潑灑硫酸後，「額頭、頭髮遭到腐蝕」，痛斥葉男「禽獸不如」、「是精神疾病還是反社會人格」。

據內媒了解，葉男為陽江市陽西縣程村鎮胡荔村人。該村村幹部表示，胡荔村是程村鎮下屬行政村，有2,000多人。葉男家中沒有兄弟姊妹，也很少回家，葉男母親年約47、48歲，也在陽江市打散工養家，一家常年居住在該市。去年，葉男的父親因車禍去世，「可能對他的成長帶來些刺激或傷害」。該村幹部又透露，葉男家境較困難，其祖父和堂兄均患有精神疾病，但他是否有這方面的疾病，則不得而知。