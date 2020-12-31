台男燒佛堂釀7死2傷　法院判處死刑

台灣台南市玉井真理佛堂去年12月遭縱火，釀7死2傷，22歲疑犯曾文彥其後自首。檢方偵察結束後以殺人等罪起訴曾男，並建議法官判處死刑，台南地方法院周四（31日）宣判曾男獲死刑。此前開庭審訊，被告一度在庭上表示，「只要達成目的就好，死幾條人命跟我無關」。

警方初步調查，曾男父親是知名醫師，家境不俗，但曾卻行為偏差、想法偏激。他國中時期犯下多項毀損、竊盜、妨害公務等前科，後經少年法庭庭長轉介往真理佛堂，盼能以和宗教的力量將曾男導回正途。惟曾男性格反而變本加厲，其父事後更與他斷絕父子關係，並斷絕一切金援。

曾男無處可去遂回到真理佛堂求助，但因當年時常惹事、與教友發生衝突而遭拒絕。曾男為了報復，去年12月14日凌晨購買2桶汽油在佛堂門口縱火，火勢迅速延燒堵住出入口，釀成死傷慘劇。曾男被捕後，並一度將縱火行為怪罪是佛堂負責人兒子先與其結怨，「所以他才是罪人」。

全案在今年2月10日經台南地檢署偵結，依放火燒燬現供人使用之住宅、殺人、殺人未遂等罪，對曾男提起公訴。起訴書指出，被告預謀以汽油潑灑點火，形同無差別方式殺人，所為令人髮指、手段兇殘，認為其所犯、及犯後態度已符合公民權利公約所指的「最嚴重之罪行」，遂建請法官處其死刑，方符法紀。