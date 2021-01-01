八仙塵爆民事索償　傷者及家人獲賠1346萬新台幣

當年的台南市長賴清德（背向鏡頭）到病房鼓勵林女（臥床者）。（中時電子報圖片）

台灣新北八仙樂園塵爆事故自2015年發生至今，多宗民事索償訴訟仍在審理。士林地方法院周四（12月31日）就其中一名在事件中八成皮膚燒傷的林姓女子索償作出裁決，判活動主辦公司玩色創意國際有限公司公和瑞博國際整合行銷公司合共賠償林女及其父母共1,346萬元（約377萬港元）。

報道指，林女當時就讀大學準備升上3年級，她趁暑假與高中同學相約於2015年6月27日到八仙樂園遊玩，誰知卻遇上塵爆，令林女全身嚴重燒燙傷。事後她自行走到樂園大門，坐上救護車前往台北馬偕醫院接受搶救，數日後轉回家鄉台南繼續治療。士林地院裁定玩色、瑞博應賠償林女1,146萬多元（約321萬港元），另賠償林女父母各100萬元（約28萬港元），案件仍可上訴。

八仙塵爆民事索償部分，消費者文教基金會接受超過400名傷者與死者家屬委託，向活動主辦人呂忠吉、八仙樂園等公司索償。士林地院於本月初就一名黃姓傷者的案件認定樂園應負賠償責任，是至今首次認為樂園需負責任。