省政府開放城鎮落戶　實行經常居住地登記戶口制度

山東省人民政府辦公廳周四（12月31日）發布通知，為促進城鄉融合區域協調發展，省內將全面開放城鎮落戶限制，實行經常居住地登記戶口制度。居民凡在城鎮居住或就業，其本人及近親屬均可自主選擇落戶，政府會取消其他前置條件和附加限制。

當局發布《關於進一步深化戶籍管理制度改革促進城鄉融合區域協調發展的通知》，政府將完善城鎮社區集體戶制度，戶口登記在社區的集體戶，且具有家庭成員關係的人員，公安機關可依申請為其頒發家庭居民戶口簿。

通知又提及，當局將暢通入鄉返鄉落戶的渠道，方便高校畢業生、退伍軍人等城鎮人員入鄉返鄉就業創業；至於符合當地政府規定落戶條件的人員，可在原籍或就業創業地落戶；擁有農村宅基地使用權的進城落戶人員如回原籍地經常居住，可將戶口遷回原籍。

另外，政府亦會加強保障進城落戶農村人口的合法權益，如土地承包權、集體收益分配權等，全面完成農村不動產確權登記頒證，進一步深化農村集體資產產權制度改革，加快農村集體經濟組織成員權益與戶籍登記脫鉤。

此外，還要進一步完善山東人口基礎信息庫建設，以公安戶籍信息為基礎，持續豐富醫保養老、義務教育、衞生健康、婚姻登記、住房保障等社會信息，統一對外提供共享服務，為制定人口發展戰略和服務黨委、政府科學決策提供數據支撐。