接待員陪客應酬酒醉吐血　丈夫轟公司不負責

湖南長沙一名24歲黃姓人妻於科技公司當接待員，日前被公司高層要求出席飯局陪男客戶喝酒，返家後抽搐吐血，經診斷為急性酒精中毒。黃女的李姓丈夫除不滿公司要當行政工作的妻子參與客人飯局，更令他氣憤的是，妻子事後被公司從工作群組中移除，遂是前往公司要求負責人交代。

李先生周二（12月29日）向內媒投訴稱，妻子上月23日準備下班時，突收到主管訊息，要求下班後與客戶應酬。黃女表示，當晚連同公司老總、另一名女同事、男客戶和自己共4人，吃飯時已每人喝了半瓶紅酒。飯後眾人去唱K，又喝了一瓶紅酒，黃女稱當時自己已喝醉。

李先生稱，在卡拉OK接妻子時，她連站都站不穩，而公司卻無陪她；妻子返家後開始抽筋、呼吸困難。李情急下叫救護車將妻子送到醫院，經診斷為急性酒精中毒、應激性胃炎。幸經治療後，情況已好轉。

李先生當晚因無法聯絡公司負責人，於是用妻子手機於工作聊天群組找同事幫忙，誰知公司後來將其妻從所有工作群組中移除。對於李的質疑，當晚有參與飯局的同事卻稱，公司未強迫黃女參與，她當晚酒醉後亦第一時間聯絡其家人。至於將黃移出聊天群，負責人則表示，原因是李先生在工作群中發表不當言論，有損公司的聲譽和形象，負責人只好將黃女移除。

最後公司表示願意負擔黃女的醫藥費，但李先生要求公司高層出面就事件交代。目前雙方仍在協商中。