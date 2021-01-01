單年繁育大熊貓44隻　全球圈養總數633隻

近年內地不斷加強大熊貓繁育保護，以提高其種群遺傳多樣性，使數量穩定增長，人工繁育、野化放歸等工作有序開展。據內媒從國家林草局了解，截至去年12月，全年繁育並存活的大熊貓幼崽44隻，全球圈養總數達到633隻，較2019年的600隻，增加了33隻。

調查顯示，內地大熊貓野生種群從上世紀80年代的1,114隻增加至1,864隻，受保護的棲息地面積從139萬公頃增加近一倍至258萬公頃。同時，內地亦全力開展圈養大熊貓種群繁育工作，以解決其發情難、配種受孕難和育幼存活難等問題。隨着人工繁育技術趨成熟，圈養繁殖數量亦隨之上升。

截至目前，已有9隻人工繁育大熊貓放歸自然並成功融入野生種群，為圈養大熊貓自然棲息地生存和區域瀕危小種群復壯工作取得突破。有61隻大熊貓與18個國家22個動物園開展了科研合作。而2019年內地共繁育並存活57隻大熊貓，數目較2020年多。據中國大熊貓保護研究中心早前解釋，原因是今年新冠疫情對食物運送、繁育轉運和飼養管理等繁育條造成間接影響。

下一步，國家林草局將進一步完善大熊貓就地與遷地保護、國內與國際合作的管理與協調機制，加強繁育保護關鍵技術科技研究，繼續實施全國繁育配對計劃，促進圈養種群間基因交流，加快研製專用疫苗，持續促進野外種群復壯，推動大熊貓保護管理水平進一步提高。