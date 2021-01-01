「離婚冷靜期」政策實施前夕　多對夫妻趕辦手續離婚

內地周五（1月1日）起正式實施「30天離婚冷靜期」政策，令離婚手續變得繁瑣。大部分準備離婚的夫妻，便在政策實施前夕趕往民政局辦理離婚手續，工作人員指近兩日離婚夫妻數量大增，是平時3倍。網民笑言：「要離的真是一天都不想等了。」

內地周五起正式實施《中華人民共和國民法典》，在婚姻登記制度方面，民政部增設了30天離婚冷靜期制度，即離婚夫妻在登記離婚申請起30日內，若然反悔，可撤回申請；30天期限屆滿後，雙方應一同親自前往有關部門申領離婚證，逾期不領者，亦被視為撤回離婚申請。

不過，周三（12月30日）、周四（12月31日）這兩日，湖南長沙市多區民政局卻擠滿辦理離婚手續的夫妻。網傳影片所見，芙蓉區、雨花區、岳麓區、開福區的民政局內櫃位有夫妻正辦理離婚手續，而在他們身後，亦坐滿人排隊等離婚。工作人員表示，平時每天辦理離婚的夫妻10對左右，這兩天平均30對，當日籌號亦提早派完。

不少人認為，「30日冷靜期」大可不必，因為離婚本來就是經過深思熟慮的，專家為了控制離婚率而提出的政策，其實無濟於事，「哪裏有壓迫，哪裏就有反抗」、「該來的終究要來，何必脫褲子放屁」。