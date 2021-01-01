蔡英文稱願與北京對話　劉結一重申反台獨

新年伊始，台灣的蔡英文總統周五（1日）發表新年演說，當中提及兩岸關係時指出，台灣不會冒進，只要北京有心化解對立，台灣願意促成有意義對話。大陸國台辦主劉結一當日亦撰文重申，大陸堅決反對「台獨」，呼籲台灣勿充當外部勢力操弄的「棋子」。

蔡英文指出，兩岸關係穩定與印太區域穩定攸關，她批評過去大陸一年頻繁派軍機、軍艦進入台灣周邊海空域，不僅衝擊兩岸關係，更威脅印太地區和平穩定。她強調，只要大陸有心改善兩岸關係，在符合對等尊嚴的原則下，台灣願意共同促成有意義的對話。

劉結一則在《兩岸關係》雜誌發表新年賀詞時批評，外部勢力在過去一年頻繁利用台灣給中國人製造麻煩，民進黨當局更挾洋自重，危害台海和平、損害中華民族利益。他強調，「台獨」是絕路，會給台灣帶來深重禍害，大陸絕不允許任何人分裂祖國領土。他表示，台灣需要有北京當局做依靠，發展空間才會更大，才有前途。

大陸海協會會長張志軍亦發表新年賀詞稱，過去一年，海協會採取果斷有力措施，堅決捍衞一個中國原則和「九二共識」，堅決反對和遏制「台獨」分裂活動和外來干涉，廣泛團結台灣同胞促進兩岸交流合作，深化兩岸融合發展，維護台海和平穩定。