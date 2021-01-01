內地前首富黃光裕假釋出獄　身形稍為發福

前內地首富、國美電器董事局主席黃光裕，早前因非法經營、內幕交易等罪判囚14年。北京市第一中級人民法院去年6月對其予以假釋後，黃近日首次露面，他與友人在北京的合照在網上廣傳。不少網民表示，現年52歲的黃身形稍為發福，眼神亦沒有被囚前的霸氣。據悉，黃的假釋考驗期至今年2月16日為止。

內媒報道指，黃光裕出獄後首張曝光的照片是在北京鵬潤大廈拍攝，與他並排而坐的是北京瞻望世紀航空公司董事長張文元。報道指，黃入獄後，國美前總裁陳曉臨危受命，接替他成為董事局主席。但國美在這12年間業績被國內其他大型企業拋離，因此外界關注黃出獄後能否令國美成功翻身。

公開信息顯示，黃光裕在2008年11月被北京警方拘查，2010年8月因非法經營、內幕交易和單位行賄罪獲刑14年，刑期至2022年11月l6日止。黃光裕入獄後先後獲兩次減刑，共減刑21個月，其出獄時間應提前至今年2月16日，未知有沒有獲得更多減刑。

黃光裕1969年出生於廣東汕頭，家中有兄妹4人，他排行第二。1985年，16歲的黃光裕初中未畢業便輟學，跟着20歲的哥哥前往內蒙古做小生意。1986年底，到北京開了一間國美服裝店，後改為售賣電器。他後來憑獨到眼光，35歲就成為中國首富，三度成為胡潤中國富豪榜榜首，國美在12年前高踞「中國連鎖百強企業」的第一名，年銷售額達1,200億人民幣（約1,440億港元）。