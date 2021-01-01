省應急廳發布油罐車爆炸調查報告　問責30公職人員

浙江台州溫嶺市的瀋海高速公路去年發生油罐車爆炸事故，導致20人死亡，175人受傷。省應急管理廳近日公布事故調查報告，認為油罐車司機未及時採取減速措施，因而引發事故；另省紀委監委對有關部門人員在履職方面的問題作出調查，並問責處理30名公職人員。警方亦對石油氣運輸公司負責人作出追究。

調查報告顯示，事發於去年6月13日下午4時41分，油罐車在瀋海高速公路溫嶺段出口發生爆炸，造成多人死傷，直接經濟損失近9,500萬元人民幣（約1.14億港元）。事故調查組指出，事故的直接原因是謝姓油罐車司機駕駛車輛從限速60公里/小時路段，行駛至限速30公里/小時的彎道路段時，未及時採取減速措施，導致車輛側翻，猛烈撞擊令罐體內液化石油氣迅速洩出，最後引發爆炸。

調查組表示，在調查過程中發現的地方黨委政府及有關部門等公職人員，在履行職務上出現問題，其中省紀委監委決定對瑞安市委書記麻勝聰，給予黨內警告處分；對瑞安市市長秦肖，給予政務記過處分；對瑞安市委常委、常務副市長張榜桃，給予政務記大過處分。