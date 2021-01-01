新冠肺炎︰吹哨人術後視網膜脫落　醫院指診療過程符合規範

被視為內地新冠肺炎疫情「吹哨人」之一、湖北武漢市中心醫院急診科主任艾芬周四（12月31日）披露，早前因右眼視力下降，前往武漢愛爾眼科醫院（下稱「愛爾眼科」）求醫，惟接受手術後，卻出現視網膜脫落，右眼幾近失明。愛爾眼科同日發聲明，強調診療環節均符合醫療規範，惟艾芬對此並不認同，直斥聲明「漏洞百出」。

艾芬憶述，她去年5月感覺視力下降後，由於武漢市中心醫院眼科醫生李文亮已逝世，加上愛爾眼科是專業眼科醫院，在醫生友人介紹下，決定自費到愛爾眼科求醫。經檢查後，主診醫生認為她患有白內障，需要更換晶體，於是她同月花費2.9萬元人民幣（約3.5萬港元）接受人工晶體植入手術。

惟術後，艾芬的視力未有恢復，反而每況愈下。至同年10月底，她改到武漢中心醫院檢查，診斷結果顯示其右眼孔源性視網膜脫離，屈光不正（右眼高度近視）及乾眼症。經諮詢，她認為自己視力下降主因是眼底問題造成，如愛爾眼科對其眼底進行充分檢查，視網膜脫離應可避免。

艾芬直斥，她曾多次向愛爾眼科強調其視力並無改善，仍未引起對方重視，耽擱了治療最佳時機；愛爾眼科的行為有違醫德，「作為一名醫務工作者，還遭到這樣的忽悠，不曉得有多少普通老百姓上當」。

愛爾眼科周四晚上發聲明回應，艾芬的右眼是高度近視併發性白內障，有手術適應症。聲明指，艾芬的術前檢查、手術和術後覆診等各環節均符合醫療規範，術前眼底檢查結果也顯示其眼底視網膜平復，未有脫離迹象，術後覆診結果顯示其視力明顯提升。該院強調，院方未有篡改和調換艾芬的病歷和檢查資料，正聯繫對方，願提供各項協助。