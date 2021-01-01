中央軍委改革軍官制度　聚焦備戰打仗

內地官媒周五（1月1日）報道，中央軍委日前印發《現役軍官管理暫行條例》，以及一系列相關配套法規，以堅決貫徹軍委主席負責制，和堅持黨對軍隊的絕對領導，聚焦備戰打仗；上述條例法規周五起實施。

除了《現役軍官管理暫行條例》，中央軍委同時印發《現役軍官選拔補充暫行規定》、《現役軍官教育培訓暫行規定》、《現役軍官考核暫行規定》、《現役軍官晉升任用暫行規定》、《現役軍官交流暫行規定》、《現役軍官退役暫行規定》、《現役軍官待遇級別管理暫行規定》、《專業技術軍官管理暫行規定》、《關於推進軍官崗位管理的意見》、《關於推進軍官職業發展路徑管理的意見》和《關於規範軍官制度改革中等級轉換辦法和過渡政策的通知》等配套法規。

報道指，上述條例法規着眼建立中國特色軍官職業化制度，調整重塑軍官等級制度，創新完善軍官分類管理、服役、職業發展管理、待遇保障等，為加強新時代軍官隊伍建設提供了基本遵循和制度支撐。

報道指上述條例法規的實施，標誌着軍官制度改革實現重大突破，中國特色軍官職業化制度取得實質進展，將全面提高軍官管理專業化、精細化、科學化水平，加快鍛造德才兼備的高素質專業化軍官隊伍。