氣溫急降致煤炭消耗上升　內媒稱多地港口出現搶煤現象

內地近日迎來霸王級寒潮，多地氣溫急降，導致煤炭消耗量、需求量大幅增長，煤價亦隨即上升。由於燃煤供應不足，多地港口出現了「搶煤」、「排隊等煤」的現象。河北秦皇島市更有煤炭貿易商向內媒表示，近日透過轉售3萬噸煤，短期內獲利600萬元（人民幣，下同，約720萬港元）。

報道指，作為內地「北煤南運」的主樞紐港，河北秦皇島港口近期出現「搶煤」現象。港口工作人員指，從去年11月底起，受天氣轉冷和經濟復甦加快影響，國內用煤需求大幅回升，煤炭貿易商紛紛增派船趕往北方港口搶煤；截至上月31日，北方港煤5500K動力煤現貨價格已達每噸850元（約1,020港元）。多名行業人士分析，煤價上漲趨勢或延續到本月中旬，煤價更可升至每噸1,000元（約1,200港元），並接近煤價12年高位。

國家發改委新聞發言人孟瑋早前指出，受電力、鋼鐵、建材行業用煤需求旺盛、氣溫偏低採暖用煤有所增長影響，今冬煤炭需求較前幾年增加較為明顯；除經濟快速復甦、煤炭需求激增因素外，煤炭主產地供應受限，也是煤價走高的主要原因。作為煤炭重要產地的內蒙古，在下半年發生多宗煤礦事故，導致環保、安全檢查升級，加劇了煤炭供需緊張。

內媒引述國家統計局數據顯示，去年1月至11月期間，國內煤炭進口量2.65億噸，比前年同期下降10.8%；分析指，中國早前暫停從澳洲進口煤炭前，去年1月至8月期間，平均每月進口近1,000萬噸澳洲煤，而澳洲煤主要在廣東、福建等南部港口卸貨；目前華南不少電廠仍只使用5500大卡煤發電，故澳洲煤進口受限後，5500大卡煤在市場上緊缺，導致內地煤炭供應出現結構性短缺。