傳政府強拆火爐沒收存煤　網民︰無視村民死活

內地近日迎來「霸王級寒潮」，多地氣溫跌至攝氏零度以下；惟周五（1月1日）有網民在微博發文控訴，指山西臨汾市政府無視民眾需求，以環保和人民健康的名義強行拆除村民用來烤火取暖的火爐，甚至沒收村民家中的存煤，暴力執法達成散煤、燃煤爐竈、柴禾「三清零」目標。事件引起輿論熱議，不少網民炮轟當局冷血。

網上貼文指出，由於天然氣及電費相對昂貴，對於大部分村民而言都難以承擔，其中臨汾市堯都區、洪洞縣、蒲縣、襄汾縣等地，仍有不少村民燒煤取暖；惟當地政府為達成「三清零」目標，僅在襄汾縣便出動3萬人次拆除燃煤設施5,179個，清剿散煤1,560噸，蜂窩煤逾7.3萬塊，柴火700餘噸，並當作「戰績」通報；網民直斥，稍微了解農村實際情況，「都不會執行這樣殘酷的政策」。

境外傳媒報道，臨汾市政府拒就事件置評，襄汾縣生態環境局則承認當地有實施禁煤措施；另鄧莊鎮政府有工作人員向內媒承認曾拆除村民暖爐，強調當局已為「煤改電」補貼電費，費用較燃煤便宜。惟不少網民並不認同，其中有網民表示︰「政府推行環保是可取，但不能『一刀切』和『急進』，難道要凍死人，鬧大了才反省嗎。」