新冠肺炎：全民免費接種疫苗　內媒憂超醫保負擔

為應對新冠肺炎疫情，國家衞健委副主任、國務院聯防聯控機制科研攻關組疫苗研發專班負責人曾益新周四（12月31日）表示，中國政府將在為全民免費提供的大前提下，展開新冠疫苗的接種計劃。內媒估算，如全民14億人接種，中國需花費5,600億元（人民幣，下同，約6,720億港元），憂慮開支將超出醫保基金的負擔能力。財政部等相關部門尚未公布具體撥款方案。

報道指，國藥集團中國生物北京生物製品研究所的新冠滅活疫苗，周三晚（12月30日）獲國家藥監局批准上市。內媒表示，研究指出新冠疫苗須覆蓋到70%人群，才能達到群體免疫的效果。按這比例測算，中國至少需要9.8億人接種，按照目前國產疫苗平均200元（約240港元）一針的價格，每人亦需要接種兩針，僅疫苗支出就需要3,920億元（約4,704億港元），如全民接種，費用更達5,600億元，為國家財政帶來負擔。

報道又引述全國人大代表「關於將接種新冠肺炎疫苗納入醫保全額報銷的建議」，指國家醫保局在去年9月回覆表示，目前中國基本醫療保險籌資水平特別是城鄉居民醫保的籌資水平較低，前年城鄉居民醫保人均籌資僅800元（約960港元）左右，而此次疫苗接種人數眾多，所需費用總額高，明顯超出醫保基金承受能力。

按照2019年12月1日實施的《中華人民共和國疫苗管理法》，中國將疫苗分為免疫規劃疫苗和非免疫規劃疫苗。其中，免疫規劃疫苗由國務院衞生健康主管部門會同國務院財政部門等組織，集中招標或統一談判，地區統一採購，政府免費向居民提供。

而《中華人民共和國社會保險法》第30條亦明確規定，應當由公共衞生負擔的醫療費用不納入基本醫療保險基金支付範圍。在2020年7月公布的《基本醫療保險用藥管理暫行辦法》中也指出，預防性疫苗不納入醫保支付範圍。因此，疫苗及接種費用等這類防控項目，可通過公共衞生服務資金渠道來解決資金問題。