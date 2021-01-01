北京環球影城核心工程完工　料今年內開業

北京首都旅遊集團、北京環球度假區合資業主公司、管理分公司、環球開發團隊周四（12月31日）晚上在北京電視台跨年晚會上宣布，北京環球影城主題公園及度假區核心工程已完成，園區全面進入包括設備測試、道具布景準備、人才招聘、演職人員培訓排練和科技賦能落地等開業前運營籌備階段。內媒預料，北京環球影城將於今年內營業。

北京國際度假區有限公司總經理王他一指出，在北京市委、市政府領導和支持下，歷經數年建設，北京環球影城主題公園及度假區項目已全面完工；中美雙方團隊在工程、設計、技術等層面通力合作，廣泛應用技術創新工藝，致力於將北京環球度假區打造成北京文化新名片，推動文化旅遊產業發展。

官媒報道指，北京環球影城主題公園是聯合500多間國內外跨行業的合作夥伴、累計超過10萬名工人、500多名國際及國內一流設計師與藝術家通力共創的成果。北京環球影城將實現5G網絡全覆蓋，另為做好常態化疫情防控，園區將嚴格落實各項疫情防控措施，通過技術手段進行客流監測、無接觸檢票入園、無接觸體溫檢測等，確保安全運營。