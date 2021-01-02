廣州融創大劇院　被評為全國十大醜陋建築之首

隨着2020年落幕，由多名建築專家和網民票選的「中國十大醜陋建築評選」結果亦已出爐，廣東廣州融創大劇院「勇奪第一」，評選單位指出其設計「創意牽強附會，胡亂拼貼中國元素，形態怪誕，傷害城市形象」。更有網民調侃表示，該建築實至名歸。

由「建築暢言網」主辦的中國醜陋建築評選已進行到第11屆，主辦方表示回顧過去10年，建築環境出現巨變，希望此活動引發人們思考建築的美醜，鞭策建築業者進步。而此次成為第一名的廣州融創大劇院，由英國建築事務所Steven Chilton Architects設計。據悉，該建築的創作靈感來自海上絲綢之路，稱其外觀可以引發人們對於絲綢褶皺和紋理的遐想。另外，整座劇院的外層將以紅色為主調，象徵火燄般的中國文化，同時寓意著好運，喜慶和歡樂。

惟設計師的想法並未得到網民的欣賞，有人笑然該建築像「剛洞房結束後凌亂的花棉被」，其設計更跟驚慄片的情節極為相似。而其他上榜的建築還包括吉林延邊長白山長白天地度假酒店、重慶武隆飛天之吻、江蘇南京蜂巢酒店、河北滄州吳橋國際雜技大劇院等。