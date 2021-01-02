中美關係來到新十字路口　王毅望重啟對話

美國候任總統拜登即將就任，中國國務委員兼外交部長王毅近日接受內媒採訪時提及中美關係，形容目前中美關係陷入前所未有的困境，雙方已到新的十字路口。王毅表示，希望美方重開對話，令兩國重回正軌和合作。

內媒周六（2日）報道稱，中美關係陷入困境的根本原因是美國當政者對中國的認知出現嚴重偏差，把中國視為所謂最大威脅，採取完全錯誤的對華政策。王毅批評，美方打壓中國，企圖挑起新冷戰，損害兩國民眾利益，注定不得人心和走向失敗。

而中方對美政策的態度是協調、合作、穩定為基調的中美關係，不會干涉美國內政，合作共贏。王毅指摘美方部分人對中國快速發展心存焦慮，但又無提升自我，反而阻擋別國發展，強調中美願通過對話化解矛盾。

另在疫情方面，王毅聲稱，有愈來愈多研究證明疫情是全球多地多點爆發，而中國是「最早向世界報告疫情」，同時向150多個國家和10個國際組織提供抗疫援助。

在中歐關係方面，王毅表示，中國首次成為歐盟最大貿易夥伴，雙方決定建立環境氣候與數碼領域高層對話機制，完成投資協定談判。在中俄關係上，王毅強調中俄戰略合作沒有止境，沒有禁區，沒有上限，雙方將在更高起點、更大範圍、更深層次上推進合作。