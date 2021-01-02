新冠肺炎：春運月底展開　鍾南山稱沒必要禁止出行

內地春運將於1月28日展開，惟近日仍出現多宗新冠肺炎本地感染個案，令人憂慮疫情有反彈之虞。中國工程院院士鍾南山近日接受內媒記者採訪時表示，內地已形成了非常有效、比較嚴密的防控，故沒必要禁止出行。

鍾南山指，雖然不排除內地會有零星感染個案，但他不認為疫情會因春運而反彈。他呼籲民眾避免到國外，以及國內中風險地區旅遊，同時建議他們戴口罩、勤洗手、保持距離，就能平安渡過農曆新年和春節。

中國工程院院士、天津中醫藥大學校長張伯禮則指，疫情到今年1月底仍屬高危時段，建議各有關部門提前安排春節返程休假時間，避免所有人都擠在高峰幾天返程；並可安排有需要回家過年的人提前放假，避免交叉感染。

醫療衞生部門要隨時做好準備，不能掉以輕心。發熱門診也好，隔離病房也好，各種的人和物的準備，依然不能懈怠，一旦發現個別零星散發病例，就能在第一時間把病毒阻斷，不讓病毒發展。

復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏表示，春運期間交通工具擁擠，加上天氣寒冷，民眾主要集中在室內活動，病毒在環境中存活時間較長；一旦出現散發病例，則會增加傳播風險。張文宏指，雖然現時本土病例仍只是零星散發，但春運交通工具擁擠，易有爆發風險，呼籲民眾盡量減少聚集。