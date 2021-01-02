全國警方去年破逾25萬宗電騙案　拘26.3萬名疑犯

公安部周六（1月2日）通報，警方去年展開「雲劍2020」、「斷卡」、「長城2號」等專項行動，嚴打電訊網絡詐騙罪案，累計已偵破25.6萬宗電騙案，拘捕26.3萬名疑犯，攔截1.4億次詐騙電話、8.7億條詐騙短訊，封堵31.6萬個詐騙網址，制止970萬名群眾受騙，直接避免群眾經濟損失多達1,200億元人民幣（約1,441億港元）。

公安部指出，全國警方針對貸款詐騙、刷單詐騙、冒充客服詐騙、「殺豬盤」詐騙等4類案件展開攻堅，其中刷單詐騙案件佔比由去年初的25.3%下降至13.8%，其餘3類騙案亦有明顯遏制。另警方嚴打涉及新冠肺炎疫情的詐騙犯罪，共破案1.6萬宗，拘捕7,500多人。

多個部門聯合對詐騙窩點集中、黑灰產業泛濫、行業問題突出的重點地域實施紅黃牌警告和掛牌整治制度，其中深入打擊違法短訊平台、非法網絡推廣團夥、涉詐APP技術開發等，查處相關疑犯16.3萬人。另展開全國「斷卡」行動後，各地重拳打擊非法開辦販賣電話卡、銀行卡等犯罪活動，搗破涉及「兩卡」犯罪團夥5,800多個，拘捕9.9萬人。