涉黑組織犯19罪名斂財2.6億人民幣　51人罪成主犯囚終身

廣西柳州以男子陳基福為首的51人涉黑組織，發放高利貸、強買強賣，壟斷當地海鮮市場，又走私國家禁止進出口的貨物等，斂財2.6億元（人民幣，下同，約3.1億港元）。法院去年10月一審判決，陳男涉19項罪名囚無期徒刑，其餘囚1年至20年。陳男等23名被告不服判決，提出上訴。廣西高級人民法院近日二審宣判，駁回上訴，維持原判。

內媒周六（2日）報道稱，陳男等人於1995年至1999年曾兩次傷人，又非法打劫、放高利貸等，壟斷海鮮市場牟取非法利益，經有關部門多次查辦後，仍未將其取締。該涉黑組織繼續走私、聚眾鬥毆、敲詐勒索、尋釁滋事等，又賄賂5名官員充當其保護傘，逃避追究刑責。

法院一審認為，陳男等人涉嫌組織、領導、參加黑社會性質組織罪、走私普通貨物罪、虛開增值稅專用發票、走私國家禁止進出口的貨物罪、行賄罪、敲詐勒索罪等罪名。除上述判刑外，另對陳男沒收其個人全部財產，罰款1,825萬元（約2,192萬港元）。

陳男等人上訴後，法院二審認為，原判認定事實清楚，證據確實充分，各人提出上訴的理由和意見不成立；並根據他們所為對社會的危害程度，終審裁定維持上述判決。