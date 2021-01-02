全國塑膠飲管禁令生效　餐飲業改用紙質飲管　顧客稱影響口感

元旦（1月1日）是全國塑膠飲管禁令生效首天，內地官媒記者走訪上海街頭，發現大部分餐飲企業均已改為提供紙質飲管，或可降解的聚乳酸飲管來代替。另有商店以無紡布袋取代膠袋。惟有業者指出，紙質飲管成本一般較塑膠飲管2至5倍；亦有民眾認為，紙質飲管會改變飲品的口感。

據了解，內地當局去年初出台《關於進一步加強塑料污染治理的意見》，要求至去年底，全國餐飲行業禁止使用不可降解的即棄塑膠飲管。有連鎖飲品店負責人指出，該企業在內地的門店已全面停止提供塑膠飲管，相信有助每年減少約200噸塑料的使用。惟有消費者受訪時認為，部分飲品店提供的紙質飲管會變軟，飲品口感有些微妙的變化。

據報道，目前市場上推廣的可降解飲管主要分別紙質飲管及聚乳酸可降解飲管，惟紙質飲管遠高於傳統塑膠飲管；傳統塑膠飲管每噸成本約在8,000元（人民幣，下同，約9608港元）左右，而紙質飲管則需2.2萬元（約2.64萬港元），如品質更好的紙質飲管，成本價更高。

至於聚乳酸飲管的特點在於在堆肥條件下，只需90天便可完成降解，多以粟米、甘蔗等作物為原料，經過一系列複雜工藝生產而成。惟大部分工廠仍要面對技術難題，即使需求旺盛，但因供應不足，不少下游經銷商不得不面臨訂單排隊的情況。

其中，上海某餐飲用品經銷商姚新紅表示，現時一次交貨已從200箱增長到500箱，排單已經排到2月中旬，另義烏更有工廠訂單已排到了4月。