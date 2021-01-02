斥華抵制煤炭農產品　澳洲眾議員︰自損行為

中澳關係惡化，貿易爭端不斷。澳洲眾議員夏爾馬（Dave Sharma）近日在日媒刊文，批評中國抵制澳煤造成限電，抵制鐵礦令價格飛漲，均是自損行為，目的是向澳洲傳達「中國不容批評」的訊息。他強調，澳洲不會犧牲主權和中國做生意，反而可趁機修正澳洲長期仰賴單一市場的不健康狀況。

夏爾馬指出，中國先後抵制澳洲大麥、牛肉、葡萄酒、木材、煤炭，甚至龍蝦，表面上的理由千奇百怪，實質都是出於政治目的。他又稱，北京經常高調批評其他國家干涉其內政，惟中國駐澳洲官員近期發表對澳洲的指控清單，亦已干涉到澳洲內政，及不能妥協的主權議題。

他又表示，澳洲對新冠肺炎疫情源頭提出的獨立調查，是由世界衞生大會中130多個國家共同發起、協商並一致通過；從現有證據可見，中國向全世界披露疫情的規模和嚴重性並不正確，才令全球付出慘痛代價。

他強調，澳洲的農產品品質優異，具競爭力，即使遭中國抵制，仍可找到新的市場；中國具侵略性和侮辱性的外交，不但使澳洲輿論更團結，同時加快澳洲對外貿易的多元化發展，即使很多澳洲人希望看到中澳恢復正常貿易關係，但很少人會認同應為此犧牲主權或原則。