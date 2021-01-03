48人因涉黑案判囚 上訴遭駁回

內地廣東省高級人民法院上周六（2日）通報，該院依法對陳漢球等48人涉及黑社會活動的罪案作出終審裁定，駁回上訴，維持原判。

此前，茂名市中級人民法院以組織、領導黑社會性質組織罪、對非國家工作人員行賄罪、故意傷害罪、敲詐勒索罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪、虛假訴訟罪、開設賭場罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪，數罪並罰，判處首犯陳漢球有期徒刑25年，並處沒收個人全部財產，罰款143萬元（人民幣，下同，約169萬港元）。

其餘被告人張忠仔、梁安、吳水木有期徒刑20年，並處沒收個人全部財產或罰款；另外44人均被判處有期徒刑。宣判後，陳漢球等32人向廣東省高級人民法院提起上訴。

二審法院經審理查明，陳漢球自上世紀90年代，在茂名市茂南區鰲頭鎮等地聚攏其他人士，通過開設賭場、放高利貸及暴力討債等違法犯罪活動非法斂財。2014年，茂名某房地產開發公司姓吳老闆先後向陳漢球涉黑組織高息借款1億多元投入樓盤開發。

2015年4月，該涉黑組織為達到霸佔該樓盤的目的，逼使姓吳受害人立即還款，並拘禁、恐嚇他及其妻子。受害人被迫將公司的全部股權及價值8億多元的樓盤、土地等轉給該組織成員。

二審法院認為，原審判決認定事實清楚，證據確實、充分，定罪準確，量刑適當，審判程序合法，遂依法作出上述裁定。