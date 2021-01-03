台女兵遇性騷擾向上級申訴　反被指損害空軍名譽

台灣一名剛從嘉義空軍基地退伍的女兵，近日在網上爆料，指服役期間遭到其他單位的士官長言語性騷擾；她提出申訴後，不但被大大小小的上級約談，要求她息事寧人，更遭同單位的中校隊長怒嗆：「空軍名譽因為妳垮下來！」她事後患上抑鬱症，需靠吃藥度日。

該名女兵在Facebook群組「爆怨公社」公開指控，她去年5月底被一名士官長詢問「妳今天（內褲）穿什麽顔色？」，對方還辯稱「工作太累在找一點刺激」。她感到愕然並決定不理會，未料對方不斷詢問，甚至直接拉開女兵褲頭往裏面看，然後說「怎麼會不知道？這樣看就知道了啊。」讓她委屈得不禁落淚。

她後來得知涉事士官長是累犯，常對其他學姐學妹言語騷擾後，決定向上級申訴，未料多名長官偏袒對方，更力擋自己的申訴，有的説道「妳就當做結善緣，原諒對方、對方也會感謝妳！」有的則說「妳這樣會害對方失去很多，妳這樣不是被害人，是加害人」。

台灣的空軍司令部上周六（2日）證實事件，並指涉案人士已遭懲處，幹部涉嫌阻擾的申訴也正調查中，如有違失，將依規定嚴懲，絕不寬貸。