新冠肺炎：黑龍江增4宗本土感染　黑河市巴士的士停運

國家衞健委周日（1月3日）公布，過去一日，內地新增24宗確診病例，本土個案佔8宗，分別是黑龍江4宗、遼寧2宗、北京1宗、河北1宗，其餘16宗均為境外輸入。目前內地累計確診87,117宗、4,634人死亡。

黑龍江新增的4宗確診病例均來自黑河市，為無症狀感染者訂正的確診病例；該市目前共有7宗確診病例，2宗無症狀感染個案。當局連日安排市民漏夜檢測，黑河市疫情工作領導小組指揮部周六（2日）深夜召開記者會，宣布全員核酸檢測全部完成，共有165,925人接受檢測，篩出兩名無症狀感染者；自即日起全市巴士、的士停運，具體恢復時間另行通知。

北京新增確診病例為一名8個月大女嬰，家住順義區南彩鎮彩苑，為此前在去年12月31日確診個案的密切接觸者。

遼寧確診病例數字有所回落，新增的確診病例當中，大連市、瀋陽市各佔一宗。經疫情防控總指揮部同意，當局把瀋陽皇姑區舍利塔街道世紀學府和皇姑區明廉街道億海陽光二期，調整為中風險地區。其他地區風險等級不變。

境外輸入病例當中，6宗來自上海，福建2宗、廣東2宗、陝西2宗，北京、天津、內蒙古、遼寧各1宗。上海新增的境外輸入患者分別自埃及、印度、哥倫比亞、贊比亞和美國入境，各人已轉至定點醫療機構救治；當局已追蹤同航班密切接觸者137人，均集中隔離觀察。