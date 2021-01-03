男子不滿醫院診療不當　與父母長霸病房6年

北京一名田姓男子因為醫療糾紛，竟將病房當睡房，與父母一家三口佔用醫院床位長達6年，直至法院近日就事件頒令並派執法人員前往醫院，田男一家才搬離病房。

田男於2014年因「惡心、嘔吐2個月，行走不穩9天」入住北京一家三甲醫院，並接受手術。但手術後，田男認為院方診療不當，不但拒付醫療費，更長期霸佔病房，其父母也搬進病房一同居住，連春節過年都沒有離開。2019年，醫院向西城法院入稟，要求田男一家搬離。

訴訟期間，院方考慮田家經濟困難等情況，撤回截至2018年共計126萬元（人民幣，下同，約151萬港元）醫療費的訴訟請求。根據司法鑑定意見，田男已符合出院標準，北京西城法院裁定田男應退回病床，辦理出院。

但今年田男卻以醫療損害責任糾紛為由，再起訴醫院。西城法院這次則判醫院應賠償田男醫療費、殘疾賠償金共計48.2萬元（約58萬港元）。西城法院執行局法官同時勸說田男一家人稱，和醫院有糾紛，可通過合法的渠道解決，惟不能把病房當家作要脅。法官又指出，田男一家佔據的不僅是床位，更可能是別人的生存機會。最終，田男的父母同意在收到院方賠償後遷出病房。