台獨派發起撐特朗普遊行　陸學者批荒不擇路

台灣多個獨派團體上周六（2日）在台北凱達格蘭大道發起遊行，聲援力圖推翻美國總統選舉結果的特朗普。多名獨派人士均表示，特朗普反共立場堅定，也是史上最支持台灣的美國總統，因此希望他能連任，繼續反制大陸，保護台灣。有大陸學者對此稱，這是獨派團體荒不擇路的表現。

台聯秘書長周倪安表示，這次美國大選遭受到有史以來最大的外力影響，希望一切紛爭依照聯邦憲法制度解決。她又指，特朗普上任以來堅定反共，因此台灣人站出來支持他是合情合理、有情有義。

台灣國辦公室主任陳峻涵則表示，特朗普是史上最挺台的美國總統，如今選舉結果還有變數，預祝他能順利連任。他又批評拜登家族與北京當局的利益糾葛，讓人不得不擔心。

福爾摩沙自治政府籌備處秘書長曾勁元稱，由特朗普主導的陸美貿易戰凸顯台灣的科技實力，也讓陸美台三邊關係備受矚目，認為此時正是台灣成為正常國家的關鍵時刻，因此舉辦遊行聲援特朗普。

南開大學法學院副教授、台港澳法研究中心執行主任李曉兵上周六接大陸官媒訪問時表示，特朗普是一個反傳統的角色，但是台獨派力量卻看到了希望，向他搖尾乞憐和獻媚，是在窮途末路的情況下飢不擇食、慌不擇路的表現。李又指，美國內部已經很亂，台獨派力量舉辦這次遊行無疑是火上澆油，是非常無知的表現，最終只會搬起石頭砸自己的腳。

海峽兩岸青年交流協會執行長鄭博宇表示，特朗普在任期間給台灣當局一些「小恩小惠」，實際上是「糖衣毒藥」。民進黨當局甘為棋子，在島內炒作所謂美台關係改善，但市民未感覺到實質好處。